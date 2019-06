Milan, Boban per il centrocampo punta anche Moro della Dinamo Zagabria

Lucas Torreira ma non solo. Qualora dovesse essere costretto a guardarsi intorno - scrive La Gazzetta dello Sport - il Milan potrebbe puntare gli occhi su Nikola Moro. Un potenziale grande centrocampista centrale in forza alla Dinamo Zagabria.

L'uomo di Boban - Moro è una scommessa - si legge - ma il Cfo Boban si sentirebbe sicuro della puntata: Nikola è croato, cresciuto nella Dinamo Zagabria e nelle varie nazionali giovanili. Gioca prevalentemente davanti alla difesa ma si adatta anche da mezzala (altro ruolo in cui il Milan è scoperto), ha tecnica e fisico. L’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro del marzo scorso lo ha tenuto sei mesi lontano dal campo: è rientrato a fine ottobre dimostrando una condizione buona e stabile. L’ultima stagione si è conclusa con 29 partite e 5 gol e negli ultimi dieci giorni ha giocato da titolare tre partite con l’Under 21 ai campionati europei. L’investimento è fattibilissimo, e anche per questo Moro non escluderebbe Torreira.