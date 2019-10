Milan, Boban: "Pioli non è una seconda scelta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Chief Football Officer del Milan Zvonimir Boban, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del nuovo allenatore rossonero Stefano Pioli: "Era la soluzione migliore sul mercato. Pioli non è una seconda scelta. Abbiamo valutato due situazioni, Spalletti è un grande tecnico ma questo non vuol dire che Pioli sia una seconda scelta. E infatti non lo è. Pioli è un uomo forte, ha buone idee di calcio, è subentrato tante volte facendo bene. Normalizzatore? Non direi. È un pragmatico, anche per questo riesce a prendere squadre in corsa raggiungendo buoni risultati. Adesso sta studiando i giocatori. Ripartiamo da un allenatore esperto che farà le sue valutazioni. Molti giocatori cresceranno".