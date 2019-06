Milan, Boban più vicino al ritorno: ecco il ruolo pensato da Maldini

© foto di Federico De Luca

Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno fretta di trovare l'intesa per permettere all'ex rossonero di tornare al Milan in veste di rappresentante in Lega, in UEFA e in ECA, così da permettere all'ad Gazidis di pensare esclusivamente ai conti.

Un sì arrivato da tempo - Boban ha dato il via libera al ritorno a Milano già da giorni, ma non vuole arrivare allo strappo con Infantino e la FIFA e quindi sta pianificando il modo più giusto per salutare la Federazione e rientrare "alla base". I suoi compiti prevederanno anche una condivisione delle decisioni in ambito tecnico-sportivo con lo stesso Maldini e il prossimo ds, un senso di compattezza che al Milan manca da tempo e che lo stesso Paolo vorrebbe riportare al centro dei programmi futuri. A riportarlo è Tuttosport.