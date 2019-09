© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chief Football Officer del Milan Zvonimir Boban, parla a Sky delle trattative in rossonero di questa estate, rimandando ogni giudizio a quanto avverrà: "Si vedrà nel tempo se abbiamo fatto bene o male. Capisco i tifosi, ma crediamo che ci siano giocatori che diventeranno importanti. Elliott? Non li ho sentiti proprio. Abbiamo lavorato tanto durante questo calciomercato. Ci siamo organizzati, abbiamo voluto dare un segno importante di cambiare la struttura e migliorarla. Un giocatore da 100 milioni, da solo, non ti cambia la squadra. Abbiamo tanti giovani, forse sarebbe stato un bene avere qualche esperto in più. Siamo dentro a un processo graduale. I milanisti aspettano da tanto. Né io né Paolo vogliamo aspettare tanto per far sì che accadano delle grandi cose. Non possiamo accettare di navigare a metà classifica. Ma non si arriva in un giorno ai livelli dove si era una volta”.