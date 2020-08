Milan, Boban rivela: "Ho chiesto di rinnovare con Ibra già a febbraio. Non si è potuto fare"

"Avevo chiesto a febbraio di rinnovare il contratto di Ibrahimovic". Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban rivela interessanti retroscena sul Milan, che oggi si appresta a prolungare l'accordo con lo svedese: "Dopo il mercato estivo, ho detto che ci servivano due giocatori di esperienza. Infatti, con lui e Kjaer la squadra è diventata molto più matura. Per quanto riguarda Ibra, avevamo un gentlemen agreement con lui: se non fosse stato in forma, avrebbe smesso da solo. Ero sicuro che non ci sarebbero stati problemi, e a febbraio avevo chiesto di prolungare. Però il rinnovo in quel momento non si è potuto fare, diciamo così".

E oggi si farà?

"Parliamo di un genio, uno che fa ancora la differenza. È fondamentale che rimanga ancora almeno per un anno".