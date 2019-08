Zvonimir Boban si metterà in viaggio per Madrid la settimana prossima per provare a chiudere Angel Correa. Lui e il direttore tecnico Maldini lo hanno ricordato più volte, il mercato chiude il 2 settembre e, sottolinea la Gazzetta dello Sport, possibilità di riuscire a convincere l’Atletico Madrid a lasciar partire Correa ci sono ancora. La trattativa è andata avanti per settimane fra accelerazioni e frenate, Correa ha chiarito la sua volontà di lasciare la squadra che lo ha preso dal San Lorenzo ormai cinque anni fa. Ora i rossoneri vogliono accelerare, per regalare a Giampaolo la pedina che ancora manca.