Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Paquetà titolare, c'è Svanberg

La vittoria dell'Empoli nel derby contro la Fiorentina non fa dormire sonni tranquilli a Sinisa Mihajlovic, che cercherà di giocare uno scherzetto al Milan, una delle squadre che ha allenato in passato. I rossoneri, però, non possono più sbagliare: conquistare tre punti oggi è di vitale importanza per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

Per tornare al successo e mettere pressione all'Atalanta, Gattuso si affida al migliore 11 possibile. Grande emergenza solo in difesa, dove ci sono Abate e Zapata al posto dell'infortunato Calabria e dello squalificato Romagnoli. Biglia sarà l'uomo d'ordine in mezzo al campo, con Paquetà pronto a spostarsi sulla linea dei trequartisti. Davanti, dopo la panchina iniziale di Torino, torna Krzysztof Piatek.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Here’s how the Rossoneri line-up for this Monday night must-win match💪 Cosi in campo la formazione ufficiale di #MilanBologna 🔴⚫️@BioscalinITA pic.twitter.com/W1q4OPYByP — AC Milan (@acmilan) 6 maggio 2019

Anche Mihajlovic deve rinunciare a un paio di elementi importanti, in particolare Mbaye e Soriano, entrambi squalificati. A destra, in difesa, c'è Calabresi, mentre Svanberg vince il ballottaggio con Dzemaili. Il tridente sarà composto da Orsolini, Palacio e Sansone.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone.