Milan, bomber Higuain vede Napoli e si scatena

© foto di J.M.Colomo

Manca sempre meno all’esordio ufficiale del Milan in questa nuova serie A. La squadra di Rino Gattuso si sta preparando bene a Milanello per affrontare la dura trasferta di Napoli dove tornerà da grande protagonista Gonzalo Higuain. Tre anni in azzurro, tanti gol e poi un divorzio che ha fatto male ai tifosi partenopei. Ma da quando ha lasciato Napoli è sempre stato un avversario temibile per Koulibaly e Albiol, al punto da segnare 5 gol in 6 partite con la maglia della Juve, e ora Gonzalo non vede l’ora di ripersi con il rossonero sulle spalle.

Tirato a lucido e con la voglia di chi vuole dimostrare ancora tanto, il Pipita si sta preparando ormai da giorni per questo esordio, e non vede l’ora di regalare la prima gioia ai nuovi tifosi. La gara con il Napoli sarà densa di significati per l’argentino, così come per Pepe Reina, ma il portiere non giocherà titolare, sarà Donnarumma a sfidare il tridente di Ancelotti. L’attacco è affidato a Higuain che dovrà in primis sfatare il tabù della maglia numero nove, e di conseguenza aumentare il livello di gol del Milan, troppo scarno dei mesi scorsi con Kalinic e Silva. Così Gattuso si affiderà al suo nuovo leader per cominciare con il piede giusto e non rischiare di perdere punti importanti per strada fin dall’inizio del torneo.