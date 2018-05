Milan, Bonaventura al 45': "Dobbiamo alzare il baricentro e attaccare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni di Rai Sport all'intervallo del match contro la Juventus: "Forse era fallo. Dobbiamo continuare a giocare perchè la Juve è forte, dobbiamo pensare al campo".

L'attacco l'arma per far male alla Juventus?

"Dobbiamo attaccare perchè se l'aspetti la Juve ti può far male. Dobbiamo alzare il baricentro".