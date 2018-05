Milan, Bonaventura: "Errori pagati a caro prezzo. Ora andiamo oltre"

Fonte: Milannews.it

Giacomo Bonaventura ha parlato a Milan Tv dopo la partita contro la Juventus: “Non siamo riusciti a reagire, la Juve ha trovato il secondo gol. Abbiamo fatto una buona partita ma contro la Juventus non basta, serve evitare gli errori e fare prestazione oltre i limiti. Alla lunga è venuta fuori la forza della Juventus”.

Sull’atteggiamento e sui gol: “Qualche occasione l’abbiamo creata, se avessimo fatto gol avremmo potuto giocare diversamente. Detto ciò abbiamo fatto una buona partita, siamo una squadra giovane. Abbiamo commesso qualche piccolo errore che contro la Juventus si paga a caro prezzo. Oggi potevamo fare qualcosa di più anche se abbiamo dato tutto”.

Sulle prossime partite: “Dobbiamo dimenticare questa partita, anche se il percorso in Coppa Italia è stato buono. Abbiamo due sfide importanti per l’Europa League e giocheremo contro due squadre forti anche se non quanto la Juventus. Se facciamo del nostro meglio possiamo raggiungere il nostro obiettivo”.

Su cosa migliorare: “Queste partite ci faranno crescere e ci fanno capire che in queste sfide bisogna fare meno errori possibili. Cercare di tenere la partita in equilibrio perché vince chi sbaglia meno. La Juve ha una qualità impressionante, noi ce l’abbiamo messa tutta e il nostro percorso in Coppa Italia non è da buttare”.