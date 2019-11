Il centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura, tornato in campo a San Siro dopo oltre un anno nella gara di giovedì contro la SPAL (1-0), è intervenuto su Instagram con una story per ringraziare i tifosi per la grande accoglienza riservatagli al momento del suo ingresso sul terreno di gioco: "Grazie a tutti i tifosi per la splendida accoglienza! Tornare a giocare a San Siro è stata una grande emozione", le parole del calciatore classe '89.