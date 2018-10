Milan, Bonaventura: "Ibra? I grandi campioni danno una grossa mano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

intervistato da Sky, Giacomo Bonaventura ha parlato prima della sfida contro l'Olympiakos. "Vincere è importante, potrebbe significare un bel passo in avanti nel girone. Ci teniamo, giochiamo in casa, vogliamo fare una grande prestazione. Mi sto esprimendo al massimo grazie al mister e ai compagni. Sono contento, sto bene, questo modo di giocare mi diverte, voglio continuare così, voglio cercare sempre di migliorare. Questa squadra e anche io possiamo fare meglio. Ibra, Maldini e Leonardo? Sicuramente i grandi giocatori e i grandi ex giocatori che stanno a contatto con noi ci danno una grossa mano. Basta vederli, fare due chiacchiere, sono persone di grande credibilità. Confrontarsi con loro è sempre un piacere. Qualsiasi grande campione dovesse arrivare in futuro al Milan sarà sicuramente un valore aggiunto per la squadra".