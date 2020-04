Milan, Bonaventura in scadenza: su di lui si muove l'Arsenal

Con il contratto in scadenza con il Milan Giacomo Bonaventura è divenuto un uomo mercato ricercato sia in Italia che all’estero. Stando a quanto riportato dal The Sun, infatti, il centrocampista ex Atalanta sarebbe finito nel mirino dell’Arenal in vista della prossima stagione.