Milan, Bonaventura: "Juve, Napoli e Roma davanti a noi per lo Scudetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giacomo Bonaventura ha parlato anche della lotta per il titolo oggi, rispondendo alle domande dei tifosi sui social: "Per lo Scudetto sarà molto difficile perché ci sono molte squadre in Italia che hanno un percorso molto importante e ora sono avanti a noi, penso a Juve, Napoli e anche alla Roma. Penso che con il lavoro, crescendo, da qui in avanti si possa arrivare al livello di queste squadre. Abbiamo tantissimo entusiasmo, visti i tanti giocatori nuovi e la nuova proprietà, ma sappiamo che sarà un campionato lungo e difficile, stare a noi alimentare questo entusiasmo".