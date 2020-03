Milan, Bonaventura messo alla porta ma ci sono tanti club alla finestra

vedi letture

Jack Bonaventura vorrebbe restare al Milan nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2020, ma i piani di Ivan Gazidis sono differenti. L'amministratore delegato infatti non ha intenzione di proporgli il rinnovo e per questo sono diverse le società che si sono fatte avanti per provare a convincerlo. In primis la Lazio, club più interessato al suo potenziale arrivo a costo zero. Poi c'è il Napoli del suo ex allenatore Gattuso e infine la Fiorentina dell'ambizioso Commisso. Lui attenderà ancora con la speranza di una riapertura con offerta rossonera, poi nel caso non dovesse arrivare, non gli mancheranno le proposte per riniziare altrove. A riportarlo è Tuttosport.