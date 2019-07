Milan, Bonaventura migliora e partirà per gli Stati Uniti con la squadra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan dell'anno scorso è stato fortemente condizionato dagli infortuni, tra cui quello di Giacomo Bonaventura, assente da ottobre. Il giocatore sta anticipando il recupero (i tempi di rientro di 8-9 mesi chiudono ad agosto) e a sorpresa volerà con la squadra per la tournée negli Stati Uniti. Sarà l'occasione per il giocatore per poter riprendere il lavoro con la squadra.