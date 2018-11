Milan, Bonaventura negli USA per operarsi. Stagione finita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giacomo Bonaventura si opererà a Pittsburgh, nella stessa clinica in cui finì sotto i ferri Zlatan Ibrahimovic nel 2017 e, restando in tema Milan, Andrea Conti. Lo riporta Sky Sports secondo il quale l'agente del calciatore, Mino Raiola, avrebbe suggerito questa soluzione per poter curare al meglio il centrocampista che soffre di un problema alla cartilagine del ginocchio sinistro. I tempi di recupero, in questo caso, non sarebbero più di 4-5 mesi, bensì di 7-8 portando alla chiusura anticipata della stagione del giocatore.