© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per rialzare il Milan, c'è Giacomo Bonaventura. Il jolly di Giampaolo, spiega Tuttosport, scalpita e lo stesso allenatore sarebbe pronto a puntarci nelle prossime partite, anche se in modo progressivo perché ovviamente l'ex Atalanta non ha i 90 minuti nelle gambe. Poi, si parlerà anche del rinnovo di contratto: quello di Jack coi rossoneri è in scadenza a fine stagione e a breve dovrebbero iniziare le trattative per prolungarlo.