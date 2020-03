Milan-Bonaventura, sempre più difficile il rinnovo del contratto in scadenza

vedi letture

Le valutazioni sul mercato saranno fatte tra qualche settimana, quando la situazione del Milan in classifica sarà più definita e quando ci sarà maggior chiarezza sulla composizione della dirigenza che effettuerà il mercato in estate. Perché con l’addio di Boban (manca solo il comunicato ufficiale) e le riflessioni di Maldini e Massara se lasciare a fine anno, ci sarà maggiore spazio per gli uomini di fiducia di Gazidis, ovvero Moncada e Almstadt, ma anche l’innesto di qualche nuova figura.

Tuttavia ci sarebbero alcune questioni piuttosto urgenti che riguardano i giocatori in scadenza. Escluso per un attimo il tema Zlatan Ibrahimovic, un caso a parte che merita il massimo dell’impegno della società per convincerlo a rimanere, ci sarebbe da analizzare anche le questioni Kjaer, Begovic e Bonaventura, elementi d’esperienza che potrebbero lasciare a fine stagione. Il portiere è in prestito secco, mentre il difensore ha un diritto di riscatto fissato a 2,5 mln e potrebbe essere riscattato.

Situazione complicata invece quella di Giacomo Bonaventura, perché una parte del club vorrebbe trattenerlo, e si tratta dell’area sportiva, mentre l’altra parte vorrebbe non prolungare il contratto. Dunque con l’addio di Boban è probabile che prevalga la linea di Gazidis che vorrebbe procedere ad un ringiovanimento della rosa tagliando i giocatori over 30 che hanno un ingaggio importante. Giacomo è uno dei veterani della rosa, e dopo aver attraversato un calvario di un anno per infortunio è tornato in campo (incidendo con due gol pesanti contro Napoli e Bologna). Settimane davvero importanti per il suo futuro, Raiola comunque si sta guardando attorno per trovare altre soluzioni in Italia.