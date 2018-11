Milan, Bonaventura si opererà: out 4-5 mesi. Rodriguez non preoccupa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per un terzino che arriva (Conti), uno che va (in infermeria). Il problema è lieve ma non ha permesso a Ricardo Rodriguez di giocare Svizzera-Qatar, amichevole di ieri sera a Lugano. Un altro guaio muscolare, fortunatamente di poco conto: già domenica contro il Belgio, in Nations League, Rodriguez dovrebbe essere regolarmente in campo. Lo stesso potrà poi succedere all’Olimpico. Bonaventura, come annunciato, si opererà: 4-5 mesi di stop per risolvere il problema alla cartilagine del ginocchio sinistro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.