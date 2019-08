© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si avvicina il rientro in campo di Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan che su Instagram fa il punto sulle proprie condizioni fisiche con grande entusiasmo: "Quando hai trent’anni ma sorridi perché non hai più dolore al ginocchio!!", scrive il giocatore rossonero. Per lui un'assenza che dura dal 27 ottobre 2018, quando una lesione al ginocchio sinistro lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione 18-19.