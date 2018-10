Milan, Bonaventura: "Speriamo che col Sassuolo sia arrivata la svolta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Milan TV' alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos: "Speriamo col Sassuolo sia arrivata la svolta, ma serve equilibrio, abbiamo vinto solo una partita. Dobbiamo cercare di vincere, il successo di Sassuolo ci ha dato entusiasmo”.

Sull’Olympiacos: “E’ una squadra abituata a giocare in Europa, ma noi giochiamo in casa e vogliamo fare del nostro meglio”.

Sul giocare in Europa: “E’ un atmosfera diversa. Affronti squadre importanti. Noi dobbiamo rimanere concentrati e fare la nostra partita”.

Sul suo rendimento: “Voglio fare bene anche in Europa. Con l’aumentare della partite dimostrerò il mio valore. In questi anni ho avuto la possibilità di far vedere il mio valore in Italia, spero di poterlo fare presto anche in Europa”.