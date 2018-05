Milan, Bonaventura: "Stasera ce l'abbiamo messa tutta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la pesante sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti. Al primo gol siamo un po' calati e la partita è andata su binari diversi. Questa squadra però ha fatto un grande cammino in Coppa Italia. E' una squadra giovane ma la differenza di qualità fra le due squadre in campo si è vista in campo alla lunga".

C'è così tanta differenza fra Juve e Milan?

"La Juve sono anni che lotta in Champions e in campionato per vincere. Noi siamo una squadra nata quest'anno, diciamo. Differenza ce n'è, basti vedere che Higuain e Marchisio, per esempio, erano in panchina. Ce l'abbiamo messa tutta stasera".

Donnarumma?

"Ha fatto qualche errore come tutti. Portieri che non sbagliano mai non li ho mai visti. Deve tirare su la testa perchè abbiamo due partite fondamentali per raggiungere l'Europa League".

Come ci si arriva al rush finale?

"Ci arriviamo consapevoli che ci giochiamo tanto. Dobbiamo subito cancellare la partita di questa sera e consapevoli che affrontiamo avversari non della caratura della Juventus".