Milan, Bonaventura: "Tutti fanno errori, Donnarumma deve alzare la testa"

Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ha parlato in zona mista dopo la partita contro la Juventus: "Alla unga la qualità della Juve ha fatto la differenza. Noi abbiamo giocato una buona gara ma non basta, dovevamo fare una gara oltre i nostri limiti ma non ci siamo riusciti. Arrivare in finale è stato bello con una quadra giovane come la nostra. È stata difficile oggi affrontare la Juve, soprattutto dopo aver preso il primo gol. Siamo molto delusi, questo è un risultato bugiardo, le proporzioni sono state esagerate. I tifosi si meritavano una gioia, ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo fatto qualche errore anche noi giocatori, non solo Donnarumma. Contro la Juve devi sbagliare il meno possibile, ora lui deve alzare la testa. Mancano due partite fondamentali, il nostro obiettivo è l’Europa League affrontiamo due avversari forti e dobbiamo preparare le due partite con grande voglia, ci giochiamo tanto", le parole riportate da milannews.it.