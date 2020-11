Milan, Bonera: "Io come Evani? Bello spunto, ma no al collegamento continuo"

Daniele Bonera come Alberico Evani? In settimana, ha fatto notizia il collegamento diretto, o quasi (via Vialli), tra il vice dell’Italia e il ct Roberto Mancini, impossibilitato ad andare in panchina perché positivo. L’ex difensore, che guiderà il Milan contro il Napoli per l’assenza di Stefano Pioli, non emulerà dal punto di vista tecnico il selezionatore azzurro: "Potrebbe crearsi confusione, abbiamo pensato di fare una riunione pre gara e poi se dovessero esserci informazioni importanti faremo un check a fine primo tempo".

Un parallelismo con Evani sceso in panchina con la Nazionale.

“Non ci ho pensato ma è un bello spunto interessante, mi accontenterei di vincere la prima. Voglio fare i complimenti a Mancini, è riuscito a coordinare tutto lo staff da lontano".

