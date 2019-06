Milan, Bonera torna a casa: entrerà nello staff tecnico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniele Bonera è a un passo dal grande ritorno a casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan e Giampaolo gli hanno offerto di entrare a far parte dello staff tecnico, dove il difensore aggiungerebbe l’esperienza di 9 anni in rossonero oltre alle competenze acquisite sul campo. Le parti si riaggiorneranno presto, ma tutto lascia pensare che il matrimonio si farà.