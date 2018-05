Milan, Bonucci: "Alla Juventus ho appreso la mentalità vincente"

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Juventus, il capitano del Milan Leonardo Bonucci ha parlato delle differenze tra il mondo rossonero e quello bianconero: "Alla Juventus ho imparato la mentalità, quella di non mollare mai. Il Milan me lo sto vivendo e mi sta trasmettendo cose importanti fin dal primo giorno. Da questo punto di vista, mister Gattuso è l'esempio massimo. Mi piace quello che sto scoprendo e me lo voglio vivere".

