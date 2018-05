Milan, Bonucci esulta: "Abbiamo dimostrato di essere uomini"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Leonardo Bonucci, capitano del Milan, ai microfoni di Milan TV dopo la gara pareggiata contro l'Atalanta: "Molto importante questo punto, quasi fondamentale. Abbiamo risposto presenti dopo la finale di mercoledì, abbiamo dimostrato di esserci ed essere uomini. Se saremo nuovamente così, potremo crescere da grande squadra. È stata una stagione lunga e se la testa spinge le gambe vanno di conseguenza, giocare così tanto non credo sia un problema ed io personalmente ho sempre fatto tante partite in una stagione. Ora ci aspetta un'altra grande sfida con al fianco i nostri tifosi".

Bilancio della stagione: "Per me come si era messo nei primi mesi, stiamo chiudendo con una marcia diversa. Peccato per i punti persi con le piccole, altrimenti staremmo parlando di un'altra stagione. Ma basta guardarci indietro, pensiamo alla Fiorentina".

La volontà di raggiungere il sesto posto: "Sarebbe importante per dare un inizio ed una impronta importante per la prossima stagione".