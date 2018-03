Milan, Bonucci: "Grandi emozioni ma è battaglia. Juve può vincere tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della gara contro la Juventus, il difensore del Milan Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "L'evento è la gara Juve-Milan in sé, è sempre una grande partita. E' bello rivedere le persone con cui ho gioito per tanti anni, mi fa un grande effetto ma come ha già detto Barzagli nei 90 minuti sarà battaglia e che vinca il migliore. Ci siamo visti con Gigi fino a qualche giorno fa, abbiamo riso e scherzato e il nostro rapporto è splendido. La Juve è una squadra fortissima, che può ambire a vincere tutto, da parte nostra ci deve essere la partita perfetta, abbiamo una serie di gare dopo quella di oggi che ci deve portare a rubare qualche punto alle concorrenti. Se segni esulti? Vedremo".