© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Bonucci è stato intervistato da Milan Tv. Il capitano rossonero ha parlato così dell'importanza dei sostenitori nel corso della stagione: "Da parte loro c'è stata una vicinanza senza eguali. Nel momento in cui abbiamo trovato difficoltà di prestazioni e di risultati sono stati vicini alla squadra, ci hanno fatto sentire il loro affetto e vanno ripagati con l'ultimo sforzo stagionale, per centrare l'Europa dalla porta principale. Un grazie ai tifosi per la stagione e un ultimo sforzo da parte nostra e da parte loro per regalare al Milan una prossima stagione importante".