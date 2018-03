Milan, Bonucci: "I fischi? Credo di aver dato tanto alla Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci, difensore del Milan, parla così a Sky Sport dopo il ko contro la Juventus: “È stato emozionante sicuramente oggi, l’accoglienza era 50 e 50, hanno preferito quella dei fischi, io li rispetto, ma penso di aver dato tanto alla Juventus, in sette anni sono quello che ha giocato più di tutti. Non ho alcun tipo di rancore, i tifosi hanno il diritto di fare quello che credono. È stata una partita intensa a livello emozionale. Il derby è importante per credere ancora nella Champions, siamo mancati negli episodi in cui devi stringere i denti e lottare ancora di più. Sicuramente servono a crescere, abbiamo tanti giovani in squadra e continuando su questa strada avremo ancora una grande crescita. La Juve? Se la traversa di Calhanoglu andava dentro oggi eravamo qui a commentare un’altra partita. Se poi entrano Cuadrado e Douglas Costa ti spaccano la partita. I miei ex compagni? Abbiamo riso anche sulla questione dell’imbattibilità. Noi abbiamo creato una grande base, abbiamo creato un mix di giocatori giovani e meno giovani, ma per fare il salto di qualità ti servono dei top player che ti aumentano il tasso di qualità”.