Milan, Bonucci: "I fischi non cambiano la mia riconoscenza alla Juve"

"Emozionante tornare qui. Sarò per sempre riconoscente per i 7 anni vissuti alla Juventus e con la Juventus ed i fischi non cambiano ciò che penso. Adesso testa al Derby! Vincere per riprendere la corsa alla Champions!!! Ce la possiamo fare!!!". Questo il pensiero del difensore del Milan Leonardo Bonucci, pubblicato su Instagram, dopo la gara disputata all'Allianz Stadium contro la Juventus.