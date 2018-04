Milan, Bonucci regista? Gattuso: "No, adesso niente esperimenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giocherà Montolivo dal primo minuto al posto dello squalificato Biglia. L'ha detto quest'oggi in conferenza stampa l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso, che ha scartato l'ipotesi di un avanzamento di Leonardo Bonucci in cabina di regina: "Rispondo col sorriso (ride, ndr). In questo momento non possiamo fare esperimenti, anche perché quando perdiamo di intensità ci allunghiamo e le prendiamo. Quando siamo compatti e stretti, diventiamo devastanti. Adesso bisogna essere solidi e compatti, per gli esperimenti serve altro tempo e lavoro quotidiano. Attualmente non possiamo permetterceli".

