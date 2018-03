Milan, Bonucci: "Un po' d'emozione c'è. Oggi sarà una battaglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus-Milan è intervenuto il grande ex della gara Leonardo Bonucci, difensore rossonero: “Normale che quando ti avvicini allo stadio un po’ d’emozione c’è, ma nei 90’ sarà battaglia, una bellissima battaglia. Credo che sarà una grande partita, si giocherà al limite concedendo poco, cercando di sfruttare le poche occasioni che concederà la Juve. Impresa possibile? Noi dobbiamo mettere in campo le nostre armi migliori, la compattezza e le ripartenze, la Juve vorrà fare risultato come sempre, ma davanti troverà un grande Milan”.