Emergono nuovi dettagli circa il contratto che legherà Stefano Pioli al Milan. Oltre al biennale da 1,5 milioni di euro il tecnico ex Fiorentina avrà a disposizione un bonus legato alla qualificazione in Champions League. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport qualora il Milan terminasse la stagione fra le prime quattro l'allenatore di Parma si metterebbe in tasca altri 500mila euro.