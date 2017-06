Milan, Borini a sorpresa. Oggi vertice per Conti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Cinque acquisti nel mese di giugno, il Milan spinge forte sull’acceleratore e chiude anche per Fabio Borini. Qualcuno ha storto il naso per l’arrivo dell’attaccante del Sunderland, si tratta di un giocatore che va a completare il reparto offensivo. La dirigenza ha investito 6 milioni ma ha in mente altri acquisti in attacco, in primis Kalinic e Calhanoglu, mentre in seconda battuta un altro rinforzo nelle prossime settimane. Saranno sei i giocatori offensivi per il tridente di Montella: Suso, Andrè Silva, Kalinic, Borini, Calhanoglu e un mister X ancora non individuato, l’obiettivo è creare due coppie per ogni zona del campo.

In uscita intanto si apprestano a salutare Paletta e Poli, il primo verso il Toro, l’altro al Bologna, mentre il Genoa scatta in pole per Gianluca Lapadula, l’ex Pescara insieme a Bacca sono al passo d’addio per fare spazio ad altri interpreti in attacco.

Capitolo Conti: oggi ci sarà un nuovo summit tra Milan e Atalanta per chiudere l’operazione. Restano da limare 2-3 milioni di differenza tra domanda e offerta, ieri l’agente Riso è stato a Casa Milan per parlare di Andrea Petagna, il club rossonero ha una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo e potrebbe annullarla a favore dell’Atalanta proprio per agevolare la chiusura dell’affare Conti. Al club bergamasco potrebbero andare anche delle contropartite tecniche. Insomma affare in dirittura d’arrivo, oggi potrebbe esserci il summit decisivo per mettere a segno il sesto colpo dell’era Fassone-Mirabelli.