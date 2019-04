© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno del Milan Fabio Borini ha parlato a MTV in vista della sfida contro l'Udinese: "E' una gara importante per il corso della stagione, per finire bene. Queste sono gare che vanno vinte, un po' come lo era quella con l'Inter. Contro i nerazzurri comunque era difficile, giocavamo con una diretta avversaria e sapevamo che sarebbe stata complicata. Nel girone di ritorno però abbiamo dimostrato di essere più solidi contro squadre medio-piccole e dobbiamo continuare su questa strada".