© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’attaccante del Milan Fabio Borini è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Benfica nell’International Champions Cup 2019 (diretta su Sportitalia): “Il ruolo di mezzala? Il tecnico me ne aveva parlato prima della partenza del tour visto che in quel ruolo mancano ancora diversi giocatori, molti sono ancora in vacanza oppure sono infortunati. Gli ho dato la mia disponibilità, sto imparando un nuovo ruolo che fa comodo sia a me che alla squadra. Giampaolo? Sono idee diverse e più complesse rispetto a come giocavamo prima. Ma è più divertente e ti coinvolge di più. Non aspettiamo la partita e l’avversario, ma lo affrontiamo. Il Milan che ho conosciuto da piccolo ha sempre fatto così. Questo gioco rispecchia le nostre caratteristiche. Come mi vedo a settembre? In attesa della nascita di mia figlia”.