© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Borini ha parlato in mixed zone. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “Abbiamo perso punti anche prima di marzo, se no non saremmo qua a parlare di Champions e di Europa League. Fa sempre male non raggiungere gli obiettivi. Abbiamo sofferto, ricevuto critiche, ci si doveva aiutare di più. Dobbiamo andare avanti, abbiamo migliorato il risultato dello scorso anno".

Futuro? “La rosa è giovane ma sono contrario al fatto che pesi sull’esperienza, tra le finaliste di Champions League l’età media non è di molto superiore alla nostra. La giovane età e l’inesperienza è una questione relativa, è una forza mentale che va fatta crescere. Il mio futuro al Milan è certo”

Parole di Gattuso? “Ha ringraziato tutti, i giocatori, lo staff, i magazzinieri e il gruppo per quello che gli abbiamo dato durante l’anno e che sta continuando a crescere".