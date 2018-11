Milan, Borini: "In Europa ci vuole una mentalità diversa"

Fonte: Milannews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Autore del gol più veloce da subentrato dell'Europa League, Fabio Borini è stato intervistato da Milan TV: "Prima palla, subito gol. Sono contento di questo ma era importante vincere. Ho avuto l'opportunità di giocare a fine gara da attaccante e ho segnato. È un buon segno, significa che porto bene in Europa, ma ci vuole un'altra mentalità, continuità di prestazione e resistenza mentale. Come ha dimostrato oggi il Dudelange, era sotto e a San Siro ha ribaltato la gara".

Sul black out: "In Italia si tende a guardare sempre al negativo. Ma sono cose che ormai succedono nel calcio moderno, le squadre materasso non esistono più e appena abbassi il ritmo rischi contro chiunque".

Sull Parma: "Siamo in lotta per il quarto posto, il nostro obiettivo. Voglio la Champions e dobbiamo fare risultati con tutte".