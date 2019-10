Milan, Borini: "Nelle difficoltà i veri uomini, ora c'è debolezza mentale"

© foto di Image Sport

Fabio Borini, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa: "Questi sono i momenti in cui devi tirare fuori il carattere, nei momenti di difficoltà si vede chi è uomo vero e chi no".

Fate fatica in attacco?

"Non è una questione tecnica, ma mentale. Spesso alcune indicazioni non vengono ascoltate. C'è debolezza mentale".