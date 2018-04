Milan, Borini: "Niente di più pericoloso di chi non ha nulla da perdere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il laterale del Milan Fabio Borini ha parlato a Milan Tv prima di Milan-Benevento: "Non c'è niente di più pericoloso di una squadra che non ha niente da perdere. Abbiamo visto all'andata quello che è successo. Adesso sarà diverso e dobbiamo fare in modo che non abbiano modo di giocare. In queste partite la tattica conta il giusto, bisogna affrontarla con la cattiveria e l'atteggiamento corretti. Ho la stessa voglia di sempre, l'opportunità di avere più minuti è un vantaggio ma si fa sempre il proprio dovere".