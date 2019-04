© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Borini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus-Milan: "Cerco di lavorare giorno dopo giorno, mi alleno bene. Mentalmente mi faccio trovare pronto per ogni partita".

Come si gioca una partita contro una squadra così? "Giocando come tutte le altre partite, provandola a vincere. È solo una motivazione in più. Lavoriamo duro per arrivare al loro livello, pensando partita dopo partita".

Obbligati a qualificarvi in Champions League? "Non necessariamente. Adesso siamo nella posizione che vogliamo, dobbiamo mantenerla fino alla fine senza farcelo scappare".