© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Milan Fabio Borini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Lazio: "Piatek? E' forte, è uno che fa gol in area. E' quello che ci serve in questo periodo".

Possiamo dire che il Milan è la squadra più in forma del campionato?

"Questa è la coppa, non è il campionato. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare a far bene fino alla fine".