Milan, Borini: "Pronto a sacrificarmi, soffro la lontananza dalla porta"

© foto di PHOTOVIEWS

Fabio Borini, attaccante del Milan, commenta così la vittoria per 5-2 contro il Dudelange ai microfoni di Sky Sport: “Anche in casa loro non è stata semplice, siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione per ribaltare il risultato. Personalmente lavoro molto durante la settimana, è questo che mi fa entrare bene a gara in corso. Posizione in campo? Un po’ soffro la lontananza dalla porta, però mi sacrifico molto e giocare fuori ruolo mi fa crescere ulteriormente. Per il bene del Milan lo faccio con grande attenzione”.