Milan, Borini: "Resto e voglio vincere. Gattuso? Ci assomigliamo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni della Gazzetta dello Sportha parlato l'attaccante del Milan Fabio Borini: "Milan resto e vinciamo insieme. Mi sono piaciuto, ora so di meritarti", le parole del giocatore scelte come titolo. Quindi la risposta ad una domanda sulle possibili partenze post decisione UEFA: "E per dove scusate? Qui siamo al Milan". Chiusura con un pensiero su Gattuso: "Finisco le partitestremato come capitava a lui, siamo simili".