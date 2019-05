Milan, Borini su Gattuso: "Mi ha fatto sentire importante nello spogliatoio"

© foto di Federico De Luca

Fabio Borini è stato intervistato da microfoni di MilanTv in merito alle ultime due gare di campionato che vedranno i rossoneri opposti a Frosinone e SPAL: "Quello che ha detto il mister di sputare sangue è un tecnicismo che forse ho preso troppo alla lettera (ride ndr.). Il modo di giocare adesso non è tanto importante, conta quello che ci portiamo a casa alla fine della partita. Devono essere sempre i tre punti, con l'atteggiamento e la mentalità vincente. Dobbiamo stare attenti a non farci intrappolare da ciò che possono creare le altre squadre. Dobbiamo cercare di concentrarci su di noi e fare la partita, dobbiamo fare gol e portare a casa il risultato".

Il rapporto con Gattuso - "E' un rapporto professionale, di aiuto reciproco. Quando avevo bisogno il mister mi ha aiutato, quando il mister stesso aveva bisogno, nel raggruppare gli animi dalle delusioni dei risultati, l'ho aiutato un po' cercando di tirare su la squadra in allenamento, parlando tanto. Mi ha fatto sentire anche più importante all'interno dello spogliatoio non essendo in campo. Questo penso abbia aiutato me, lui e tutta la squadra, i risultati adesso stanno arrivando".