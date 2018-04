Milan, Borini sulla Roma: "Può fare l'impresa. I tifosi cantavano sul 5-0"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dagli studi di Premium Sport, Fabio Borini, attaccante del Milan ed ex sia di Roma che Liverpool, ha commentato l'esito della sfida di Champions League: "Nei due turni precedenti la Roma ha già rimontato. I due gol finali hanno reso il ritorno giocabile e credibile: un 5-0 era impossibile da recuperare. Salah? Migliorato molto nel cinismo e nella precisione sotto porta. Attacca come un lampo e forse in questo l'ha aiutato Klopp. Ricordo che il suo Borussia era così ed attaccava nella stessa maniera. Appello per i tifosi della Roma? Non penso serva, come ha detto Daniele (De Rossi, ndr). Dalla tv si sentivano cantare anche sul 5-0 e questo all'Olimpico può fare la differenza. La Roma sa di poter fare ancora l'impresa e vincere in casa".