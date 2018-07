Milan, braccio di ferro Li-Elliott: Yonghong chiederà il guadagno extra

Il tempo, per Yonghong Li, è scaduto e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, visto che il cinese non ha rimborsato i 32 milioni entro venerdì scorso, il club potrebbe adesso passare interamente nelle mani di Elliott. Toccherà quindi al fondo americano decidere quale sarà il futuro del Milan: in caso di rifiuto della proposta di Li, sarà inevitabile andare al Tribunale di Lussemburgo, per fissare il “fair value”, cioè il valore corretto della società rossonera. Secondo sempre il Corriere della Sera, se il fondo americano diventa proprietario, il debito si azzera ed è come se al club venisse attribuito il valore di 370 milioni circa, ma Mr.Li spiegherà che il Milan vale molto di più (lui lo ha pagato 740 milioni) e quindi, in caso di cessione, il guadagno extra deve essere suo.