Milan, Brahim Diaz in prestito con diritto di riscatto: l'affare si può sbloccare a breve

Il Milan è convinto di poter chiudere in tempi brevi l'acquisto dell'attaccante del Real Madrid Brahim Diaz. Il club rossonero sta trattando il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, con Zidane che ha chiesto esplicitamente di non lasciarlo andare a titolo definitivo. Nonostante la folta concorrenza, secondo La Gazzetta dello Sport, il club milanista pensa di essere nettamente in vantaggio e di avere in tasca il sì del giocatore e dei Blancos.